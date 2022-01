VIRAL: Grabfood Rider inaway ng Customer dahil walang panukling barya

Viral ngayon ang video na ito na inupload ni Prince Anderson Silvestre sa Facebook kung saan makikita ang isang lalaki na galit na galit at inaaway ang isang Grabfood Rider.

Ayon sa ngupload ng video, ang dahilan ng pagtatalo ay walang baryang panukli ang grab rider. Panoorin ang video sa ibaba.

Mayroon nang 1.1M views at may mahigit na 50k likes na ang video sa Facebook. Na-upload na rin ang video sa Tiktok at maraming viewers ang nagmungkahing iparating ang pangyayari sa Raffy Tulfo in Action.

Ano ang masasabi mo sa issue na ito? Magbigay ng opinyon sa comment section sa ibaba.