Jonel Nuesca Daughter Nag-Trending Dahil sa Viral Video ng Ama

Usap-usapan ngayon sa social media ang batang anak na babae ni Jonel Nuesca matapos kumalat ang video ng kanyang ama na si Jonel Nuesca sa sangkot sa pamamaril sa mag-inang Sonya Gregorio at Frank Anthony Gregorio.

Trending sa Twitter ang “MY FATHER IS A POLICEMAN” at popular search keyword naman ang “jonel nuesca daughter” sa Facebook.

Ayon sa netizens, bukod sa ginawang aksyon ng ama, marahil ang ipinakitang behavior ng bata ang nag-trigger sa kanyang ama kaya nagawa nitong kalabitin ang gatilyo.

Mapapanood sa viral video na nakisali ang batang babae sa kaguluhan at sinabing “My father is a Policeman” na sinagot ni aling Sonya ng “I don’t care,” sa tono isang sikat na Kpop song. At doon ngsalita si Jonel Nuesca sabay kalabit ng gatilyo.

Maraming netizens ang nagsasabi na ang bata ang dahilan kung bakit humantong sa ganung sitwasyon ang kaguluhan. Marami din ang kumondena at sanabing mali at hindi makatarungan ang ginawang aksyon ng pulis.

May ilan namang nagpakita ng simpatya sa bata na nag-suggest na bigyan ng second chance at i-turn over sa DSWD.

