VIRAL: Aika Flores, Mother of DJ Loonyo’s Son, REVEALS TRUE STORY

Nagsalita ang nanay ng anak ni DJ Loonyo na si Aika Flores tungkol sa kanilang nakaraan at sa tunay na istorya tungkol sa kanilang anak.

Ayon sa Facebook post ni Aika Flores, sya ang nanay ng anak na lalaki ni DJ Loonyo at kaya sya magsasalita ay para pabulaaanan ang mga sinasabi nito.

“di ko na mapigilan di magsalita kasi SOBRA NA. sobrang pagmamalinis at kasinungalingan na ng taong to. di ko naman na kailangan talaga pabanguhin pangalan ko as his ex girlfriend pero as the mother of his child sobra na,” ayon kay Aika.

to RHEMUEL LUNIO aka DJ LOONYO,MAN! mukang di ko na kayang palagpasin tong araw na to gaya nung mga pinalagpas kong… Posted by Aika Flores on Saturday, 18 July 2020

