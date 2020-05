VIRAL: Willie Revillame Tinawag na “G*go” at “Scammer” ng mga Online Contestants ng Wowowin

Willie Revillame tinawag na scammer at g*go ng mga contestants na sumasali sa kanyang online show na Wowowin.

May mga nakakatuwang pagkakataon na hindi maiiwasan lalo na sa live TV katulad ng naexperiecne ni Kuya Will sa kanyang online show na Wowowin kung saan napagkamalan ang host na scammer at minsan na ring namura at napgsabihang g*go.

Sa isang segment kasi ng kanyang show, ramdom na pipili si Kuya Will sa mga viewers online at kanya itong tatawagan.

Dahil hindi naman agad nagpapakilala si kuya Will at hindi naman kilala ng mga napiling contestant kung sino ang kausap nila sa telepono, inaakala tuloy nila na nagti-trip lang ang caller.

Panaoorin ang mga video sa ibaba kung saan tinawag na g*go si Kuya Will ng isang contestant at ang isa naman ay napagkamalang syang scammer.

Para sa mga latest viral at trending videos, i-follow lamang ang aming page sa Facebook.