WATCH: LENG Inireklamo si MAKAGAGO kay Raffy Tulfo

Kilalang social media influencer na si Leng nagsumbong kay Raffy Tulfo laban sa sikat na Youtuber na si Makagago.

Dinulog ni “Leng” Arlene Altura, ang isyu kay Raffy Tulfo ng pambu-bully sa kanya ng Youtuber na si “Makagago” Mark Jayson Warnakulahewa nitong Lunes ng hapon, January 27, 2020.

Ayon kay Leng, ipinahiya daw sya at nagimbento si Makagago ng istorya na nagpalaglag at di umano’y siya ay may scandal video.

Maghaharap bukas ang dalawang kampo para pagusapan at maresolba ang isyu.